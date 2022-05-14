На данный момент тела погружены в вагоны-рефрижераторы.

Украина готова передать России тела погибших под Киевом и Черниговом оккупантов.

Об этом заявил глава военно-гражданского сотрудничества Украины Владимир Лямзин, сообщает Reuters.

На данный момент тела погружены в вагоны-рефрижераторы. Лямзин заявил, что тем самым Украина действует в соответствии с международным правом. После завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. "Мы готовы вернуть тела агрессору", — отметил он.

По его словам, в разных регионах Украины стояло несколько рефрижераторных поездов, где хранились тела российских захватчиков. В частности, несколько сотен тел хранились и на объекте на окраине Киева.

Резня в Буче - что известно

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многих погибших пытались сжечь.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".

25 апреля сотрудники Бучанской окружной прокуратуры установили личности российских военнослужащих, которые совершали зверства в Буче.

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