Россиянин заверил, что писал рапорт на отказ воевать, но потом вернулся в Мариуполь и посыпал мирных украинцев минометным огнем.

Пленный российский оккупант признался, что обстреливал мирных людей в Мариуполе. По его словам, командиры приказывали "действовать на опережение", ведь у них якобы были "достоверные данные" о подготовке нападения Украины и России.

Об этом он заявил во время допроса в СБУ.

"23 числа (февраля - УНИАН) получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились. Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И этой высадкой мы предотвратили нападения", - рассказывает оккупант.

После попадания в плен оккупант "резко" изменил свою позицию относительно войны. Захватчик, родом из украинского Крыма, уверяет, что якобы "не знал" куда они едут и какие именно объекты обстреливают.

В марте подразделение пленного оккупанта вернули к месту дислокации его взвод подписал рапорты-отказа от участия в "спецоперации". Но командование снова отправило их в Украину.

"И уже после этого солдат, который "отказался" продолжать войну совершил по украинскому Мариуполю около 400 минометных обстрелов! И опять же - "ничего не знал" об этом", - отмечают в СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины допросила пилота-"вагнерівця", сбитого под Світлодарськом Су-25. Наемник успел повоевать в Украине три дня, а потом попал в плен.

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