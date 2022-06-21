Пленный оккупант убеждает, что якобы вылетал только на атаки по скоплению сил обороны Украины.

Служба безопасности Украины допросила пилота-"вагнеровца", сбитого под Светлодарском Су-25. Наемник успел повоевать в Украине три дня, а потом попал в плен.

Видео допроса майора Андрея Федорчукова опубликовала СБУ.

Оккупант рассказал, что совершил первый вылет 14 июня, а 17-го оказался в плену. Федорчуков оправдывается, что получал приказы только о "нанесение ударов по опорным пунктам, скопления живой силы и силы противника".

Следственный: Вы понимали, что будете убивать и мирное население?

Пилот: Ну, насчет мирного населения задач не было. Мы работать исключительно по визуальной видимости и по опорным пунктам.

Следственный Кто же бомбит наши города?

Пилот: У нас много средств для нанесения ударов... Действительно, я не получал, наверное, достаточно информации о том, что здесь происходит. С военнослужащими ВСУ говорил, видел много фото, сделанных во время боевых действий и понимаю, что гибнет много мирного населения, детей, женщин... Считаю, что это неправильная война, ненужная. Я каюсь, что участвовал. Если бы это была война между двумя армиями - это одна ситуация. Но гибнет много мирного населения - это того не стоит.

По словам захватчика, ежедневно он совершал 1-2 боевых вылета. Федорчуков добавил, что на российских истребителях стоимостью более 10 млн. США летают также и другие наемники, а не кадровые летчики ВС РФ.

За бомбардировку Украины наемник должен был получить от 200 тыс. рублей в месяц. За "результативность" вылетов обещали дополнительные бонусы.

Как сообщал УНИАН, 18 июня украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 под Светлодарском Донецкой области. Летчик-"вагнеровец" попал в плен.

Штурмовик Су-25 - трофей воинов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев. Его приземлили выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

Украинским защитникам удалось взять в плен российского пилота Андрея Федорчукова. Во время допроса он признался, что является наемником частной военной компании Вагнера.

За участие в войне против Украины Федорчуков получал 205 тысяч рублей в месяц. 18 июня он получил приказ атаковать опорный пункт Вооруженных сил Украины. Ранее летчик вылетал на бомбардировку украинских городов.

Утром появилось первое видео показаний пилота. Оккупант заверил, что переосмыслил свою позицию относительно войны.

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