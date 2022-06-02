На Волынском и Полесском направлениях продолжается оснащение белорусских военных современными образцами вооружения и военной техники.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"...На Волынском и Полесском направлениях продолжается оснащение отдельных подразделений вооруженных сил республики Беларусь современными образцами вооружения и военной техники. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны...",- говорится в сообщении.
Напомним, рано утром 24 февраля российские войска вторглись на территорию Украины.
Вражеские войска, в частности, наступали из Беларуси. Населенные пункты Украины также не раз обстреливали с белорусской территории.
Позже стало известно, что в Гомельской области Беларуси в течение июня-июля запланированы "мобилизационные учения". Вечером 1 июня Генштаб ВСУ сообщил, что на Полесском и Волынском направлениях усилия белорусской армии сосредоточены, в том числе на ведении разведки.
В Украине не раз говорили о том, что Беларусь может вступить в войну с Украиной на стороне РФ.
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