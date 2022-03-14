В понедельник в Одесской области все спокойно, отметил чиновник.

Председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил, что существует угроза высадки десанта на побережье Одесской области.

Наши военнослужащие готовы к высадке вражеского десанта, и все, что увидит враг, - это дно Черного моря, сказал чиновник в видеообращении в Telegram-канале.

"Сегодня (понедельник, 14 марта - Ред.) в области все спокойно. Сейчас существует угроза высадки морского десанта на наше побережье...", - заявил Марченко.

Напомним, 13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что российские оккупанты готовятся осуществить высадку десанта в Одессе и области.

Рано утром 24 февраля российские войска ворвались на украинскую территорию. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Одессу.

11 марта мэр Одессы Геннадий Труханов говорил, что противник пытается окружить областной центр.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на середину марта потери России в Украине ориентировочно превышают 12 тысяч человек.

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