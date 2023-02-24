Корабельная группировка врага в Черном море уменьшилась еще на одну единицу из-за шторма.

Вражеских ракетоносителей в Черном море не зафиксировано, что может свидетельствовать о подготовке к ударам, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Наблюдать за надводной обстановкой будем еще сильнее, поскольку в течение нескольких суток ракетоносителей на службе в Черном море не зафиксировано, что может свидетельствовать об их подготовке в пунктах базирования для того, чтобы снаряженными выйти на выполнение боевой работы", - рассказала она.

По ее словам, критических изменений в акватории не произошло, хотя корабельная группировка врага в Черном море уменьшилась еще на одну единицу.

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Оккупанты заводят корабли в пункты базирования, чтобы укрывать их от шторма.

Что Россия готовит 24 февраля – мнения военных и экспертов

И военные, и эксперты сходятся во мнении, что Россия, скорее всего, осуществит на честь годовщины вторжения в Украину, 24 февраля, новую массированную атаку.

Из-за угрозы новых обстрелов украинские школы в этот день перевели на дистанционное обучение.

Однако накануне появились сообщения от разведки и Генштаба о подозрительных новых перемещениях российских войск вблизи Черниговской области.

Кроме того, последнюю неделю не утихали разговоры о попытках России дестабилизировать ситуацию в Молдове, в том числе путем привлечения гибридных сил в Приднестровье.

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