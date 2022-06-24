По данным нашей разведки, мобилизационные учения будут проводить в период с 22 июня по 1 июля.

В Гомельской области Беларуси проводятся мобилизационные учения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинге сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

Он отметил, что на Волынском и Полесском направлении без существенных изменений, однако угроза наступления из Беларуси остается.

"Разведка сообщает, что в период с 22 июня по 1 июля этого года с военными комиссариатами Гомельской области Беларуси проводятся мобилизационные учения. Угроза наступления из республики остается", - сказал Мотузяник.

Также он сообщил, что в результате удара по Лисичанску и окружающим населенным пунктам было разрушено огромное количество зданий. Под огнем российских оккупантов находятся населенные пункты Боровское, Верхнекаменка, Николаевка, а также Белая Гора. Противник продолжает ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Враг стремится установить полный контроль над Северодонецком, ведет наступательные действия и пытается окружить наши войска в районе Лисичанска, а также блокировать основные логистические пути. Противник пытается закрепиться в районах населенных пунктов Лоскутовка и Рай-Александровка.

"В районе населенного пункта Боровское украинские воины отбили наступательные действия противника", - сообщил Мотузяник.

На Бахмутском направлении продолжаются бои в районах Николаевки и Берестового. Противник применил штурмовую и армейскую авиацию, нанеся воздушный удар в направлениях поселков Клиново, Яковлевка и Покровское.

По словам представителя Минобороны, на Новопавловском направлении ВСУ обнаружили и уничтожили несколько диверсионных групп противника. Враг нанес массированный ракетный удар в районе населенного пункта Золотая Нива.

На Славянском направлении украинские войска отбили штурм противника в районах Богородичного, Долины, Вернополья и поселка Курулька.

В акватории Черного моря идентифицировано 4 корабля, которые несут крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Возможен одновременный суммарный ракетный залп до 32 ракет.

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