Сейчас в Черном море находится 10 кораблей, которые могут нести на себе крылатые ракеты типа "Калибр".

Количество боевых корабля оккупантов в Черном море выросла в пять раз, что увеличило угрозу нанесения ракетных ударов по Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко во время информационного телемарафона.

"Их количество увеличилось фактически в пять раз, потому что на прошлой неделе количество таких кораблей, согласно отчетам командования "Юг", составляла всего две единицы", - рассказал он.

Эксперт отметил, что угроза от них заключается в том, что они могут быть оборудованы крылатыми ракетами типа "Калибр", которыми Россия обстреливает Украину.

"То есть сейчас существенно увеличено... (кораблей оккупантов-УНИАН), соответственно количество потенциальных ракет, которые размещены на этих кораблях, возросло и, к сожалению, риски нанесения ударов по Украине тоже возросли", - подытожил Мусиенко.

Ранее сообщалось, что по оценкам британской разведки, ближайшее время начнется новая фаза войны, основной фронт которой протяженностью около 350 км будет на юге.

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