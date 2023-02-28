По его словам, Россия готова к нанесению массированного удара еще с пятницы.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил свое вчерашнее обращение, которое встревожило многих украинцев. Он писал, что "что-то намечается".

В своем Телеграмм-канале он опубликовал подробное видеообъяснение такого сообщения. По его словам, россияне уже готовы к массированной атаке на Украину, но действия наших защитников постоянно откладывают эти планы оккупантов.

"Нужно в эти дни быть готовыми ко всему, потому что россияне технически готовы к нанесению удара... Благодаря действиям наших ВСУ и ГУР они переносят этот удар. Оккупанты готовятся к нему плотнее, доразведывают, меняют тактику", — заявил Ким.

Видео дня

По словам главы Николаевской ОВА, РФ готова к массированной атаке еще с пятницы, но противодействие наших Вооруженных сил мешает этому.

Предупреждение Кима 27.02.2023

27 февраля глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился к украинцам с призывом не игнорировать сигналы воздушной тревоги. По его словам, стоит быть особенно внимательными к сигналам тревоги. "Не игнорируйте тревогу сегодня. Что-то намечается", — написал он.

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