Экс-командир "Азова" подчеркнул, что россияне не считают человеческий ресурс чем-то важным или исчерпывающим.

Бывший командир полка "Азов" и майор ВСУ Максим Жорин считает, что в случае новой волны наступления Россия будет придерживаться той же тактики, что и раньше. А именно – тактики "забрасывания мясом".

Как он отметил в своем Telegram-канале, распространено мнение о том, что оккупанты не станут этого делать. Однако именно к этому россияне сейчас и готовятся.

"Русаки не считают человеческий ресурс чем-то важным или исчерпывающим. Техники и оружия достаточно, также до сих пор есть страны, которые помогают террористам. Не надо успокаивать себя, что следующая волна будет более легкой или не такой масштабной. Да, уровень подготовки и мотивации мобиков очень низкий, но РФ и не собиралась их особо готовить", – подчеркнул Жорин.

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По его словам, украинская армия "должна освободить свою землю от врага, который сильно превосходит по численности и не считает своих ресурсов".

"Единственный наш путь – идти к современным высокотехнологичным инструментам ведения боя, беречь жизнь личного состава и работать головой. И это то, что России не светит никогда", – резюмировал Жорин.

Угроза нового наступления РФ: что известно

Советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что угроза нового наступления российских оккупантов есть. Он добавил, что РФ накопила 150-200 тысяч оккупантов и будет где-то их использовать.

Командующий сил обороны Киевщины генерал-лейтенант Александр Павлюк подчеркнул, что в случае повторной попытки оккупантов наступать на Киев с территории Беларуси наши военные остановят врага еще на границе. Он отметил, что на сегодня вся граница с Беларусью представляет собой "сплошные завалы и минные поля".

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко поставил под сомнение возможности России организовать новое наступление на Украину. Он отметил, что до Нового года российские войска практически полностью исчерпали ресурс своей осенней мобилизации, ведь каждую единицу, что потеряла боеспособность, следует компенсировать.

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