Россия накопила до 200 тысяч пособников и будет где-то их применять против Украины, предупредил советник ОП.

Есть угроза нового наступления РФ, но советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович не считает, что Киеву грозит страшное нападение россиян.

РФ накопила 150-200 тысяч оккупантов и будет где-то их применять, рассказал советник ОП российской журналистке Юлии Латыниной.

"…они накопили 150-200 тысяч и где-то их сейчас будут применять. Где-то и сейчас - нуждаются в коррекции, потому что мнения очень сильно разнятся…", - сказал Арестович.

По его словам, решение о их введении в бой принято, так или иначе они будут введены.

"Я не думаю, что это будет нападение страшное на Киев, потому что, по некоторым данным, которые в открытой печати публиковались уже, российские войска вывезли из Беларуси все боеприпасы, которые туда завезли… для вторжения в Украину еще на 24 февраля…", - заявил советник ОП.

Новое наступление России на Украину - что известно об угрозе

В декабре генерал, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что РФ готовит 200 тыс. оккупантов, чтобы бросить их на войну против нашего государства. По его словам, противник еще раз попробует захватить Киев.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк говорил, что враг может пойти в наступление одновременно с севера и востока.

Позже Алексей Арестович сказал, что есть несколько вариантов того, как РФ способна пойти в новое наступление на Украину. Советник ОП добавил, что в частности, Россия способна повторить наступательные действия, которые былы совершены 24 февраля 2022 года - на Киев, на Чернигов, Сумы, Харьков. Арестович подчеркнул, что "это чистое самоубийство, но зато это красиво".

Вас также могут заинтересовать новости: