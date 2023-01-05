Наличие у россиян 150 тысяч военных резерва еще не говорит о том, что у врага сформирована ударная группировка.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что после того, как в России провели "частичную мобилизацию" и призвали около 300 тысяч человек, на фронт в Украину якобы было отправлено 150 тысяч бойцов для восстановления потерь. Из-за этого возникает вопрос, куда делись еще 150 тысяч "мобиков", и задействует ли их Россия в возможном новом наступлении.

В своем эфире на YouTube Жданов подчеркнул, что наличие у россиян 150 тысяч военных резерва еще не говорит о том, что у врага сформирована ударная группировка.

"Ударная группировка – это броня. Это артиллерия, это авиация, это танки, это БМП. Они постоянно перевозят мобилизованных на тентованных грузовиках. Сегодня эшелонов с техникой мы не видим, чтобы они шли друг за другом. Смотрите, чтобы сформировать танковый полк – три батальона по 42 танка и плюс в отдельных подразделениях – где-то около 140–160 танков один полк. Вот такое количество танков нужно для формирования одного полка. А теперь представьте, если это 200 тысяч. 200 тысяч – это 20 дивизий. Артиллерийский полк – это 72 артиллерийских системы. 72 ствола нужно, чтобы его укомлектовать", – пояснил эксперт.

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По словам Жданова, это огромное количество техники.

"Я сомневаюсь, что у России есть необходимое количество исправной техники, хотя бы советской старой. Она есть, но ее всю нужно пропускать через заводы. Рассказ о том, что они перевели экономику на военные рельсы, я думаю, скорее всего, не соответствует действительности", – продолжил он.

Эксперт убежден, что сейчас Россия не сможет наладить выпуск запчастей для танков Т-72, Т-80, Т-62. Им придется ремонтировать технику способом "каннибализма" – разбирать один танк на запчасти для других. В таких условиях о глубокой модернизации техники вообще речь не идет.

"Поэтому собрать 200 тысяч можно и очевидно, что их собрали. Проблема в другом – как их вооружить. Чтобы перевезти полк, нужно 10 воинских эшелонов. Представляете, какое движение на железной дороге РФ должно быть сейчас, чтобы перебросить такое количество войск", – заметил Жданов.

Угроза нового наступления на Украину

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко поставил под сомнение возможности России организовать новое наступление на Украину. По его словам, до Нового года российские войска практически полностью исчерпали ресурс своей осенней мобилизации, ведь каждую единицу, что потеряла боеспособность, следует компенсировать.

Советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что в ближайшее время россияне все-таки могут пойти в наступление. Возможны три варианта нового наступления на Украину.

В то же время заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Украина готовится к различным вариантам развития событий со стороны Российской Федерации. При этом в Министерстве обороны не могут гарантировать, что украинцев предупредят о новом масштабном наступлении оккупантов.

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