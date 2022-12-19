Эксперт убежден, что Россия все еще стремится уничтожить Украину и ее народ.

Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что российские войска могут пойти в новое наступление уже в конце зимы или в начале весны 2023 года.

В интервью ТСН он рассказал, что планы оккупантов не менялись с 2014 года. России не нужен Донбасс и Крым, она все еще стремится уничтожить украинское государство и его народ.

"Мы должны понимать, что россияне не отказались от своих планов. Не нужно обманываться, что России нужен Донбасс и Крым. Им нужно уничтожение украинского государства и народа. Военные понимают реальные цели РФ и готовятся к худшему сценарию. Такие планы РФ не менялись еще с 2014 года. И наши Силы обороны работают над тем, чтобы разрушить планы оккупантов, и им удается это делать", – подчеркнул Кузан.

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По словам военного эксперта, новое наступление будет обусловлено мобилизационными планами российских захватчиков. Он добавил, что Украине нужно готовиться к тому, что в конце зимы или в начале весны оккупанты могут подготовить свою пехоту и снять с консервации военную технику.

Угроза нового наступления на Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина осознает вероятность нового наступления РФ в 2023 году, ведь россияне никогда не отказывались от этого. По его словам, вопрос в том, способна ли Россия на новое наступление.

В то же время представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что по состоянию на сейчас Россия не готова к новому полномасштабному наступлению. Он отметил, что пока в разведке не видят формирование так называемого "ударного кулака", но это не значит, что такой угрозы нет.

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