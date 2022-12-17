По словам Юсова, российское высокоточное и современное технологическое вооружение в основном уже было использовано.

По состоянию на сейчас Россия не готова к новому полномасштабному наступлению, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

В эфире всеукраинского телемарафона он отметил, что пока в разведке не видят формирования так называемого "ударного кулака", но это не значит, что такой угрозы нет.

"По состоянию на сейчас рашисты не готовы к новому полномасштабному наступлению. Хотя мы с вами должны понимать, что мы живем в полномасштабном наступлении уже с 24 февраля. И речь идет не только о новом наступлении, а условно о новых операциях в рамках этого полномасштабного наступления", - подчеркнул Юсов.

Говоря об армии и вооружении России, он отметил, что "все лучшее, наиболее боеспособное, наиболее элитное и готовое к использованию - что касается и живой силы, и техники, - Путин и его режим уже уничтожил на территории Украины, точнее, уничтожили Силы обороны, а он отправил на утилизацию".

По словам представителя ГУР, количественные показатели российских сил все равно будут ниже, чем в начале полномасштабного вторжения, а что касается качественных - то значительно ниже".

"Высокоточное вооружение, современное технологическое вооружение в основном было использовано, или выведено из строя, или находится на обновлении и в ремонте. То, что расконсервируется, то это оружие других характеристик, другого состояния", - отметил Юсов.

Война в Украине: разговоры о новом наступлении россиян

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно заявил, что РФ готовит 200 тысяч военнослужащих для войны против Украины. Он убежден, что оккупанты предпримут еще одну попытку захватить Киев. Министр обороны Алексей Резников также считает, что Россия планирует начать новую волну наступления в феврале 2023 года. По словам президента Владимира Зеленского Украина осознает вероятность нового наступления РФ в 2023 году, ведь россияне никогда не отказывались от этого.

Впрочем, аналитики Института изучения войны (ISW) считают маловероятными шансы россиян захватить Киев даже если они снова нападут с территории Беларуси.

Генерал-лейтенант США Бен Ходжес считает, что Россия вряд ли сможет сконцентрировать необходимое количество хорошо подготовленных военных, чтобы начать новое наступление в феврале следующего года.

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