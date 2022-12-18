Олег Жданов указал, что Кремлю необходимо собрать тысячи подготовленных военных для новой атаки.

Москва может собрать на территории Беларуси от 50 до 70 тысяч военных. Они необходимы будут, чтобы попытаться прорывать границу Украины.

"Вариант, о котором говорил главнокомандующий генерал Залужный, о том, что они (россияне – УНИАН) в Беларуси до февраля при гигантских усилиях могут собрать 50-70 тысяч, то есть сформировать общевойсковую армию, и попытаться прорывать нашу границу на каких-то северных направлениях, вполне реальный. На Ровенском, Волынском, Житомирском направлениях. И то не с целью достать до Киева, а с целью того, чтобы оттянуть часть сил нашей армии на север, чтобы мы там начали оборонительную операцию", - заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, после этого оккупанты могут ударить востока, но для этого необходимо иметь около 100 тысяч человек. Он указал, что все военнослужащие должны иметь подготовку не менее шести-семи месяцев, а также их необходимо обеспечить техникой и вооружением.

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"Чтобы совершить глубинный прорыв, нужно, чтобы все 200 тысяч, о которых говорил наш главнокомандующий, ломанулись на Сумском направлении. Вот тогда есть шанс", – отметил Жданов, отвечая на вопрос о прорыве в Сумской области.

Кроме того, он уточнил, что эту группировку придется разделить на три части и обеспечить их горючим, боеприпасами, свежими человеческими ресурсами.

"Первый эшелон – ударный, прорывающий нашу оборону. Второй эшелон – развивающий наступление в глубине. И третий эшелон – резервный, вводимый в бой, когда глубина достигает оперативной. То есть 200-250 километров – это первый-второй эшелон, и до 500 километров – это третий эшелон", – объяснил эксперт.

Также он указал, что ни в Брянской, ни в Курской областях России не зафиксировано формирование ударных группировок – там нет даже 30 или 50 тысяч, чтобы попытаться прорвать украинскую границу.

Новое наступление на Украину - что известно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина осознает вероятность нового наступления России в 2023 году, ведь Кремль никогда не отказывался от этого.

При этом в украинской разведке указали, что Беларусь не готова к полноценному участию в наземной операции против Украины. Москва использует беларускую территорию как полигон для обучения, тренировки мобилизованных, а также как базу для поставок вооружения.

В свою очередь генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что президент РФ Владимир Путин планирует до Нового года захватить весь Донбасс.

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