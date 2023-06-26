Лукашенко "набирает вес", полагает дипломат.

Члены российской частной военной компании "Вагнер", которые попадут в Беларусь вместе со своим главарем - "поваром" российского диктатора Владимира Путина Евгением Пригожиным, не будут представлять угрозу для Украины.

О том, угрожают ли "вагнеровцы" украинскому государству с беларуской территории, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал Sky News. "Я не верю, что силы, которые Пригожин приводит с собой в Беларусь, будут угрожать нашим флангам, потому что мы держали там достаточно сильные войска как раз для российских сил", - заявил дипломат.

По его словам, беларуский псевдопрезидент Александр Лукашенко "набирает вес". Пристайко добавил, что Лукашенко "хотел стать кем-то более важным, чем просто беларуский лидер". "Это одно из объяснений, почему он согласился стать союзным государством с Россией. Сейчас лучшие времена в его политической карьере", - считает посол.

Видео дня

Вторжение из Беларуси в Украину возможно или нет - что нужно знать

23 июня члены ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным якобы после того, как российские кадровые военные нанесли удар по их тыловому лагерю, решили наказать военное руководство РФ.

24 числа "вагнеровцы" взяли под контроль Ростов-на-Дону и Воронеж, а потом начали двигаться в сторону Москвы. Наемники, в частности, уничтожили несколько вертолетов и военный самолет. В тот же день Пригожин провел согласованный с Владимиром Путиным разговор с Александором Лукашенко. После этого стало известно, что наемники получили гарантии безопасности и отправятся в Беларусь.

Экс-начальник Генштаба Британии генерал Ричард Даннат предупредил, что члены ЧВК "Вагнер" могут возглавить новую атаку россиян на Киев из Беларуси.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что ситуация на севере нашей страны контролируемая, и там наши войска продолжают укреплять оборону. Он подчеркнул, что если враг попытается пересечь нашу границу, то это будет самоубийством.

Вас также могут заинтересовать новости: