Бригада уже почти два года без передышки обороняет Угледар,

В январе и феврале 2023 года 72-я механизированная бригада ВСУ разгромила превосходящие ее по численности российские войска под Угледаром, и уже два года обороняет этот участок фронта. За это время силы бойцов истощились, и они рискуют быть окруженными и отрезанными, поскольку российские войска продолжают продвигаться к северу от города.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, в то время как во многих других секторах боевые действия замедляются, в районе Угледара они могут ускориться, что подтверждает и украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Как отмечает Дэвид Акс, заминированные дороги и поля вокруг Угледара стали смертельной ловушкой для атакующих россиян, которые продвигаются на бронированных машинах, а также на мотоциклах и гольф-карах. Украинцы так же часто уничтожают большинство нападающих минами, беспилотниками, артиллерией и противотанковыми ракетами.

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Но дороги через Водяное, в нескольких милях к северу, менее опасны, и именно здесь россияне продвигаются под прикрытием военных самолетов, наносящих мощные бомбовые удары, пишет аналитик.

"72-я механизированная бригада достаточно хорошо оснащена танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109. Но даже самая хорошо оснащенная бригада не может держать оборону вечно, а два года - это большой срок для ведения боевых действий без передышки", - подчеркивает он.

Ранее 47-я механизированная бригада ВСУ, которая безостановочно сражалась на юге и востоке страны с июня 2023 года, была окончательно выведена с передовой, несмотря на нехватку хорошо оснащенных бригад для ее замены.

72-я механизированная бригада также совершила редкий подвиг: почти два года защищала один и тот же прифронтовой город от постоянно превосходящих сил противника. Теперь ей нужна помощь - или замена. Однако, отмечает аналитик, ресурсов для этого у Украины нет.

"Украинские вооруженные силы одновременно наступают на Курск и обороняются на востоке и юге. Они сильно растянуты. А 14 новых бригад, которые формирует армия, испытывают острую нехватку современной техники. По словам президента Украины Владимира Зеленского, автомобилей достаточно для полного оснащения только четырех бригад", - подытоживает аналитик.

Угледар - новости

Как заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, существует угроза, что Силы обороны потеряют контроль над Угледаром и более того, защитники города могут оказаться в окружении.

По словам военного Кирилла Сазонова, самой тяжелой в Донецкой области сейчас является ситуация в районе Угледара. Враг прорывается с двух сторон к городу и это, по его словам, угрожает логистике.

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