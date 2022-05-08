В Минобороны РФ сообщили о том, что Украина якобы хочет "ударить" по местам скопления людей. Уже не в первый раз после таких "предупреждений" страна-агрессор атакует мирных жителей.

В РФ намекнули на провокации 8 мая. Пророссийские пропагандистские СМИ транслируют заявление Минобороны страны-агрессора о том, что завтра по Львовщине и Волыни возможно будут нанесены удары ракетами "Точка-У", их якобы нанесет Украина.

Одним из первых очередное неправдивое заявление Минобороны РФ распространило пропагандистское издание "РИА Новости".

Рашисты утверждают, что в западных регионах Украины 8 мая якобы могут быть провокации. Удары ракетами, намекают в РФ, нанесут по местам скопления людей во Львовской и Волынской областях.

Подобные заявления от РФ появляются уже не в первый раз. Когда страна-агрессор "анонсирует" новые удары и пытается винить в этом Украину, российские военные воплощают свои "предупреждения" в жизнь и бьют по мирному населению.

Совсем недавно оккупанты уже сообщали, на каких объектах в городах Украины им "мерещится" военная техника. Данная информация россиян, конечно же, не соответствует действительности. Но, скорее всего, именно эти объекты мирной инфраструктуры в городах Украины могут быть подвержены атакам рашистов в ближайшее время.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский призвал украинцев в ближайшие дни не игнорировать сигналы воздушной тревоги, так как РФ может устроить обстрелы и провокации.

Вас также могут заинтересовать новости: