В ГУР подчеркнули, что процесс ослабления объектов логистики, которые Россия использует для ведения войны, продолжается.

14 декабря в Ульяновске, что в России, взрыв разрушил железнодорожное полотно, военная логистика оккупационной армии РФ претерпела очередное осложнение. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что взрыв произошел в железнодорожном районе Ульяновска, на линии недалеко от реки Свияга, в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода.

В ГУР напомнили также, что 13 декабря в городе Краснодар пожар вывел из строя три локомотива, а 11 декабря в Брянске сгорели два магистральных тепловоза государства-агрессора.

"Процесс ослабления объектов логистики, которые Россия использует для ведения геноцидной войны против Украины, продолжается", - отметили в украинской разведке.

Атаки на российские военные объекты - последние новости

Как сообщал УНИАН, 14 декабря, Служба безопасности Украины вместе с ОСУВ "Таврия", Главным управлением разведки, Силами специальных операций и Силами беспилотных систем провела многоэтапную спецоперацию.

Ее целью было перерезание логистических путей поставки топлива из Крыма на временно оккупированные территории Запорожья. В результате спецоперации ракеты поразили локомотив и крайние вагоны, чтобы враг не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива.

Также стало известно, что дроны атаковали Грозный (Чеченская республика, РФ). По информации российских СМИ, одной из целей атаки стала база ОМОНа. На видео, которые распространяются соцсетями, можно увидеть повреждения здания и нескольких ОМОНовцев, которые осматривают последствия атаки.

Вас также могут заинтересовать новости: