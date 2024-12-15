В украинском ЦПД отметили, что удары по Чечне - это унижение Кадырова.

Утром воскресенья, 15 декабря, беспилотники атаковали Грозный (Чеченская республика, РФ). По данным российских пабликов, одной из целей атаки стала база ОМОНа.

"Грозный. Удары унижения Кадырова (главы Чеченской республики Рамзана Кадырова - УНИАН)", - написал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, публикуя видео попадания дрона в здание.

Зато российский проект "ВЧК-ОГПУ" опубликовал видео с базы ОМОНа в Грозном после атаки беспилотника. На кадрах видно повреждения здания и нескольких ОМОНовцев, которые осматривают последствия атаки.

Официально атаку беспилотников и Грозный не комментировал ни Кадыров, ни кто-либо из его чиновников.

Атака на Грозный 15 декабря

Как сообщал УНИАН, второй раз за неделю дроны долетели до Чечни. Утром 15 декабря местные паблики сообщили об атаке БПЛА на Грозный.

Целью беспилотников были база ОМОНа и 2-й полк. В сети появилось видео, на котором видно, как начиненный взрывчаткой беспилотник летит над Грозным и попадает в цель.

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