В результате спецоперации уничтожены локомотив и 40 вагонов-цистерн, а также на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветка.

В субботу, 14 декабря, Служба безопасности Украины вместе с ОСУВ "Таврия", Главным управлением разведки, Силами специальных операций и Силами беспилотных систем провела уникальную многоэтапную спецоперацию. Цель - перерезать логистические пути поставки топлива из Крыма на временно оккупированные территории Запорожья, сообщил источник УНИАН в спецслужбах.

По словам собеседника, сначала 13-е Главное управление Департамента военной контрразведки СБУ организовало диверсию по подрыву путей во время движения поезда с цистернами вблизи села Алексеевка Бильмацкого района. Когда он остановился и началось горение части цистерн, в игру вступили РСЗО HIMARS ОСУВ "Таврия".

"Ракеты поразили локомотив и крайние вагоны, чтобы враг не смог растянуть цистерны и спасти часть топлива. В результате спецоперации уничтожен локомотив и 40 вагонов-цистерн, а также на длительное время выведена из строя важная железнодорожная ветка, которая обеспечивала российские войска", - заявил информированный источник.

Другие операции ВСУ

Как сообщал УНИАН, ночью 14 декабря в Орловской области РФ беспилотники атаковали нефтебазу, возник масштабный пожар. Фото и видео очевидцев публикуют российские паблики.

Очевидцы сообщили о как минимум одном горящем резервуаре. Перед взрывом был слышен гул беспилотников. Успешную атаку подтвердили местные власти.

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап высказал мнение, что Силы обороны могли ударить по российской нефтебазе "Стальной конь", находящейся в Орловской области, украинской ракетой. "Я думаю, что этот удар все же был с помощью какой-то ракеты, может, дроны там отвлекали, но россияне достаточно серьезно взялись за наши дроны. Они начали организовывать мобильные огневые группы и поставили их по всей стране, вокруг всех объектов, это такое патриотическое движение, поэтому эффективность ударов наших БпЛА немного упала", - отметил эксперт.

В то же время он отметил, если появляются украинские ракеты, то они очень хорошо отрабатывают, особенно на таких расстояниях.

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