Военный добавил, что очень важно, чтобы Запад дал разрешение на использование высокоточного оружия по всей территории Российской Федерации.

В разрешении западных стран на применение предоставленного ими оружия для ударов по территории РФ есть две чрезвычайно важные составляющие. Об этом сказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Отдельной штурмовой бригады 92-й имени Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Первая – количество обстрелов города Харьков снизилось в разы после выдачи этих разрешений. А это значит, что инфраструктура и главное – гражданское население меньше находится под огневым воздействием врага, меньше погибших, меньше раненых. То есть этими шагами мир дал возможность несколько локализовать террор, уменьшить его конкретно по городу Харьков", – рассказал он в интервью "Эспрессо".

Кроме того, по словам Федоренко, враг больше не чувствует себя в безопасности за линией государственной границы, как это было раньше.

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"Если противник понимает, что в него прилетит, он вынужден маневрировать, оттягивать свои силы и средства в безопасные места. Логистическое плечо автоматически возрастает в разы, а чем длиннее логистическое плечо накопления прохождения линии государственной границы, тем больше у нас способности и возможности своевременно его обнаружить и нанести объединение огневых воздействий – артиллерия, высокоточное оружие и, конечно, средства БПЛА, которые стали неотъемлемой составляющей современной войны. Поэтому наши партнеры предоставлением этого разрешения говорят следующее: мы за то, чтобы сохранить жизнь, здоровье украинцев, мы за то, чтобы положить конец мировому террору", – продолжил он.

Военный добавил, что очень важно, чтобы Запад дал разрешение на использование высокоточного оружия по всей территории Российской Федерации – только по военным объектам, а также "тем предприятиям, которые перерабатывают нефтепродукты и наполняют нефтедолларом Российскую Федерацию".

"За счет этих нефтедолларов финансируется военно-промышленный комплекс, группировка войск, которая ведет боевые действия против Украины. Поэтому эти категории целей надо уничтожать системно, бороться с причиной, потому что на территории Украины мы уже боремся со следствием. Сможем бороться с причиной – динамика боевых действий существенно изменится", – пояснил военный.

Командир также отметил, что когда Силы обороны получат западные самолеты, то Украина сможет прекратить воздушный террор оккупантов, более тщательно защитить украинские города и "приземлять" вражескую авиацию, которая атакует Украину управляемыми авиабомбами.

"К сожалению, у противника они есть в большом количестве. Сможем сбивать авиацию – интенсивные применения снизятся в разы, а значит, разрушение украинской инфраструктуры и украинской территории и возможности влиять на Силы обороны. Где противник теряет способности – мы их приобретаем", – констатировал Юрий Федоренко.

Война в Украине: важные новости

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины раскрыли последствия удара по российскому складу БПЛА и сопутствующей инфраструктуре в Ейске 21 июня. Отмечается, что были поражены объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО (в/ч 33859, Ейск) в Краснодарском крае. Враг потерял, в частности, 20 единиц "Shahed-136"/"Герань-2" и 50 "Ланцетов".

Тем временем президент Владимир Зеленский принял решение снять с должности командующего Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. На его место назначили бригадного генерала Андрея Гнатова. Он, в частности, был руководителем обороны Бахмута в 2023 году.

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