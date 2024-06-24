Украина уничтожила дроны разных типов.

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины уточнили информацию об уничтожении российского склада БПЛА и сопутствующей инфраструктуры 21 июня.

Управление коммуникаций Командования ВМС сообщило, что во взаимодействии со Службой безопасности поразило объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО (в/ч 33859, Ейск) в Краснодарском крае. Там российских военнослужащих обучали использовать БПЛА различных видов.

Так, в результате удара оккупанты потеряли:

Видео дня

"Shahed-136"/"Герань-2" - 20 единиц;

ударный БПЛА "Ланцет" - 50 единиц;

разведывательный БПЛА "ZALA" - 40 единиц;

разведывательный БПЛА "SuperCam" - 10 единиц.

Кроме того, известно о погибших инструкторах и технических работниках Елабуги.

Удар по складу БПЛА в России

21 июня УНИАН сообщал, что ночью были нанесены результативные удары по российскому полигону в Краснодарском крае, с которого захватчики запускают дроны по Украине.

Также той ночью под украинской атакой оказались Афипский, Ильский и Краснодарский НПЗ. Уже позже в сети появились спутниковые снимки последствий ночных ударов по объектам захватчиков в Ейске.

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