В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины уточнили информацию об уничтожении российского склада БПЛА и сопутствующей инфраструктуры 21 июня.
Управление коммуникаций Командования ВМС сообщило, что во взаимодействии со Службой безопасности поразило объекты военного полигона 726-го учебного центра ПВО (в/ч 33859, Ейск) в Краснодарском крае. Там российских военнослужащих обучали использовать БПЛА различных видов.
Так, в результате удара оккупанты потеряли:
- "Shahed-136"/"Герань-2" - 20 единиц;
- ударный БПЛА "Ланцет" - 50 единиц;
- разведывательный БПЛА "ZALA" - 40 единиц;
- разведывательный БПЛА "SuperCam" - 10 единиц.
Кроме того, известно о погибших инструкторах и технических работниках Елабуги.
Удар по складу БПЛА в России
21 июня УНИАН сообщал, что ночью были нанесены результативные удары по российскому полигону в Краснодарском крае, с которого захватчики запускают дроны по Украине.
Также той ночью под украинской атакой оказались Афипский, Ильский и Краснодарский НПЗ. Уже позже в сети появились спутниковые снимки последствий ночных ударов по объектам захватчиков в Ейске.