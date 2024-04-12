По уставам, в каждом отделении должно было бы быть 8-10 человек, подчеркнул он.

По численности российские оккупационные войска на фронте превосходят украинские силы в 10 раз. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Юрий Содоль во время выступления в Верховной Раде.

"Противник превосходит нас в 7-10 раз, у нас нехватка личного состава. В некоторых отделениях у нас осталось по два, в некоторых – по три-четыре человека, тогда как по уставам их должно быть 8-10. По тактическим нормативам, это отделение должно гарантированно оборонять 100 метров фронта. Если есть двое, они могут оборонять 20 метров фронта", – пояснил он.

Командующий Объединенными силами отметил, что на один участок фронта ставят вместо одной бригады – три.

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"В условиях нормальной обеспеченности личным составом, эти две дополнительные бригады могли бы отдыхать и готовиться, или входить в ударную группировку для дальнейшего наступления. Но вместо этого бригады держат фронт", – подчеркнул Содоль.

Численность Вооруженных сил: что известно

В конце января 2024 года президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия насчитывает примерно 880 тысяч военнослужащих.

Также известно, что возросло количество женщин в армии. По состоянию на октябрь 2023 года в украинской армии находилось 43,5 тыс. женщин-военных и более 18 тысяч – гражданского персонала. Причем около 5 тысяч женщин-военных выполняли задачи в районах ведения боевых действий, а статус участника боевых действий на тот момент имели почти 13,5 тыс. женщин.

Военные же говорят, что Украине нужно больше людей для защиты государства и неоднократно призывали как можно скорее принять законопроект о мобилизации.

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