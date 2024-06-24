В этом Вооруженным силам очень помогли бы ATACMS.

Украина призывает союзников разрешить использовать западное оружие для ударов по авиабазам на территории России.

Как пишет The New York Times, снятие Вашингтоном запрета на использование определенных видов вооружений помогло Украине сорвать наступление россиян на Харьковщине, а также уменьшило обстрелы Харькова. Однако Вооруженные силы Украины до сих пор не могут бить по России ATACMS, некоторые из которых имеют радиус действия около 190 миль.

"Это оружие большей дальности было бы необходимо для поражения авиабаз в глубине российской территории, которые используются бомбардировщиками. Киев вынужден полагаться в основном на собственный расширяющийся парк беспилотников отечественного производства, чтобы атаковать эти базы", - говорится в статье. Видео дня

После очередной бомбардировки Харькова президент Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с просьбой разрешить использовать их оружие на территории РФ.

"Только в этот день наши воины сбили две российские ракеты "Калибр". Вчера - 12 российских ракет и 13 ударных беспилотников. И так далее - каждый вечер и каждый день. Российский террор не угасает, поэтому мы должны усилить давление - всеми средствами и вместе с нашими партнерами. У нас достаточно решимости уничтожить террористов на их территории - это единственно справедливо - и нам нужна такая же решимость от наших партнеров. Мы можем остановить Россию. Вместе со всеми в мире, кто ценит жизнь, мы это сделаем.", - сказал он в видеообращении.

Что говорят об ударах по России США

Вашингтон заявил, что разрешает удары по российской территории только после того, как ряд стран-партнеров выступили "за". Известно, что Украина имеет право бить из американского оружия по территории РФ вблизи Харьковской и Сумской областей.

В то же время Вашингтон сообщал, что изменение политики в этом вопросе не касается ATACMS или ударов на дальнее расстояние.

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