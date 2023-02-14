Российский аэродром в Новофедоровке сильно пострадал в августе прошлого года.

Удары по российским объектам в оккупированном Крыму летом прошлого года могли быть нанесены с помощью беспилотников дальнего радиуса действия либо переделанных противокорабельных ракет. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы своих подписчиков в Youtube.

Он отметил, что в настоящее время нет никаких официальных данных о том, какие виды вооружений применялись для нанесения ударов по аэродрому в Саках. Однако можно сделать несколько предположений.

"Первый вариант, который сразу приходит в голову, это использование беспилотников советского образца типа "Рейс-141" или "Стриж", которые были замечены ранее. Они есть у нас на вооружении. Мы могли их модернизировать и применить", – заявил Жданов.

Эксперт подчеркнул, что эти беспилотники обладают массивной головной частью, поэтому при доработке их можно использовать как крылатые ракеты.

"Второй вариант – это ракеты с дальностью пуска до 200 км. Могли быть ракеты "Нептун", или "Гарпун". Т.е. противокорабельные ракеты, адаптированные для пусков по наземным целям", – считает Жданов.

Он отметил, что ранее ВСУ уже наносили удары противокорабельными ракетами по так называемым "Вышкам Бойко" в Черном море, где россияне разместили свою радиолокационную аппаратуру.

Удар по военному аэродрому РФ в Саках

9 августа на российской военной авиабазе "Саки" в оккупированном крымском поселке Новофедоровка прогремела серия взрывов. В Минобороны России заявили, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

Известно, что в результате взрывов уничтожено по меньшей мере 9 самолетов, аэродром был выведен из строя. Также были уничтожены склады с крылатыми ракетами.

После удара по авиабазе Черноморский флот РФ перешел к обороне, поскольку не менее половины состава морской авиации флота было выведено из строя при этой атаке.

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