Подтверждено, что 2 человека погибли.

Вследствие атаки по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг пострадали по меньшей мере 20 человек.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"На эту минуту известно о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли", - написал он.

Тимошенко отметил, что спасательная операция продолжается.

Как писал УНИАН, в понедельник, 27 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места и отметил, что "количество жертв невозможно даже представить".

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