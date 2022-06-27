Вследствие атаки по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг пострадали по меньшей мере 20 человек.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
"На эту минуту известно о 20 раненых, из них 9 в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли", - написал он.
Тимошенко отметил, что спасательная операция продолжается.
Как писал УНИАН, в понедельник, 27 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.
Впоследствии мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места и отметил, что "количество жертв невозможно даже представить".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Жданов рассказал, как ВСУ удается сбивать большинство российских ракет
- США на этой неделе объявят о предоставлении Украине систем ПВО - Салливан
- Зеленский: Атака со стороны Приднестровья будет пощечиной, на которую Украина ответит ударом
- В РФ заканчиваются комплектующие для боевых самолетов, предприятия ОПК ищут аналоги - ГУР