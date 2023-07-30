Российская ракета полностью разрушила учебный корпус училища, сообщил президент.

В Сумах завершился разбор завалов на месте попадания российской ракеты в одно из городских учебных учреждений.

"Два человека погибли... Мои соболезнования родным и близким. Двадцать человек пострадали от этого удара. Полностью разрушен учебный корпус училища: четыре этажа просто снесло ракетой. Повреждены общежития, дома, даже здания церкви и воскресной школы", - сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В общей сложности в спасательной операции и разборке завалов в Сумах были задействованы 285 человек, добавил глава государства, поблагодарив каждого из них.

Видео дня

"Российские изверги ежедневно добавляют миру аргументы, что только поражение России и четкие гарантии безопасности для Украины способны обезопасить жизнь от этого террора", - заявил Зеленский.

Удар РФ по Сумам - что сообщалось

Как писал УНИАН, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Сумам вечером 29 июля. Сообщалось, что взрыв в городе прогремел около 20:00. Произошло это до объявления воздушной тревоги.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Вас также могут заинтересовать новости: