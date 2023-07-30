Информации о пострадавших пока нет.

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Сумам. Захватчики ударили по одному из учебных заведений.

"Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. На месте прилета работают все необходимые службы", – сообщили в Сумской областной военной администрации.

Официальная информация о разрушениях и пострадавших пока не публиковалась.

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С тем "Суспільне" сообщает, что взрыв в городе прогремел около 20:00. Произошло это до объявления воздушной тревоги.

Обстрелы украинских городов: последние новости

Вечером 28 июля российские захватчики ударили по Днепру "Искандерами". В результате атаки частично разрушена многоэтажка, пострадало также административное здание. Утром стало известно, что на самом деле масштабы разрушений больше – пострадали еще 4 жилых здания. К счастью, обошлось без жертв и тяжелых пострадавших.

Кроме того, в последние недели от российских обстрелов страдала Одесская область. Враг бил как по портовой инфраструктуре, так и по историческому центру города, находящемуся под защитой ЮНЕСКО. Во время атаки по центру Одессы россияне разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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