Расстояние, на котором находилась ЗРК С300/400, в пределах радиуса действия HIMARS, но превышает радиус действия других систем MLRS, которые ВСУ используют на этом направлении.

Украинские войска нанесли удар по российской батарее ПВО С-300/400 в Белгородской области. При этом как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), геолокационные снимки, опубликованные 3 июня, подтверждают две уничтоженные пусковые установки и поврежденный командный пункт российской системы ПВО С-300/400.

Как пишут аналитики, российские источники распространяли информацию, что украинские силы использовали для удара предоставленные США ЗРК HIMARS, но украинские официальные лица пока никак не прокомментировали этот удар.

"Система ПВО С-300/400 находилась примерно в 60 километрах от линии фронта на севере Харьковской области и более чем в 80 километрах от Харькова, что находится в пределах радиуса действия HIMARS, но превышает радиус действия других систем MLRS, которые украинские войска, по сообщениям, используют для нанесения ударов по Белгородской области", - отмечают аналитики.

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В ISW отмечают, что российские источники все чаще утверждают, что украинские силы используют HIMARS для нанесения ударов по Белгородской области после снятия запрета для ВСУ на удары оружием США по военным объектам в приграничных с Харьковской областью районах России.

"Российские источники, вероятно, продолжат характеризовать любой успешный удар в Белгородской области как удар HIMARS, независимо от используемой системы", - считают аналитики.

Удар по С-300/400 под Белгородом - что известно

3 июня в российских тг-каналах распространилась информация о том, что ВСУ ударили по ЗРК С-300/400 в Белгородской области. Сообщалось, что было атаковано место дислокации Минобороны РФ, сгорело несколько единиц военной техники.

"Во время тушения пожара сдетонировал боеприпас, что привело к гибели секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко, ранению глав администрации и сельских поселений и 3 военнослужащих", - писал тг-канал Аstra.

Ранее командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что украинские защитники в районе Харьковщины начали работать западным оружием по врагу на территории РФ.

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