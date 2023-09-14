Захватчики не комментировали повреждение установки.

В Евпатории люди сняли на видео удар по российскому комплексу противовоздушной обороны "Триумф".

Сначала авторы видео снимали попытки захватчиков отбить атаку, затем прозвучал мощный взрыв, а в небо поднялся большой столб дыма. После этого на видео было слышно еще несколько мощных взрывов.

При этом в Министерстве обороны Российской Федерации утром заявляли, что "пресекли" атаку беспилотных летательных аппаратов, уничтожив 11 из них.

Удар по Евпатории: что известно

Напомним, сегодня рано утром жители Евпатории сообщили о громких взрывах. Оккупационные власти сказали, что город атаковали беспилотные летательные аппараты, они якобы сбили 11 дронов.

В сети заявили, что на обломках одного из беспилотных летательных аппаратов якобы увидели слова благодарности певице Ани Лорак.

Источник УНИАН в Службе безопасности Украины сообщил, что военная контрразведка совместно с военно-морскими силами уничтожила комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов. Удары наносили дроны и ракеты "Нептун".

Позже появились фотографии российской системы противовоздушной обороны со спутника.

В Силах обороны юга отметили, что в Евпатории сосредоточено много военных объектов российских захватчиков.

Напомним, что прошлым летом российский турист сфотографировался возле системы противовоздушной обороны РФ С-400 и опубликовал это в сети.

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