Независимый расследователь определил ее координаты.

В сети появились новые снимки средств противовоздушной обороны С-400 в оккупированном Крыму.

Изначально фотографии и координаты батерии ПВО под Евпаторией опубликовал независимый расследователь Бенджамин Питтет в Twitter, исследовав снимки из соцсетей.

"Новое фото подтверждает расположение батареи ПВО под Евпаторией. Оборудование прибыло на место около 20 июля", - написал он.

Также Питтет опубликовал ее геолокацию: 45.1809403, 33.2317835.

В то же время "Радио Свобода" публикует снимки неизвестного мужчины возле системы противовоздушной обороны С-400.

По данным журналистов, они сделаны в 1,5 километрах от поля, на косе между озером Тереклы и Черным морем. Фотографии были опубликованы в российской соцсети "ВКонтакте".

Напомним, что 21 июля женщина опубликовала в Instagram фотографию с силами противовоздушной обороны РФ, написав, что Евпатория находится "под защитой". Таким образом она "слила" расположение вражеского ПВО.

Как сообщал УНИАН, в Евпатории и Бахчисарае утром 20 августа прогремела серия взрывов. Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе сработала система ПВО.

Вечером 21 августа российская администрация сообщала, что система ПВО отработала "очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории".

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