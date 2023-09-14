По ее информации в Евпатории сосредоточено много военных объектов оккупантов, которые являются законными целями для Украины.

Пока рано говорить о результатах утренних событий в оккупированном россиянами Крыму, в частности в Евпатории. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, отметив, что "хлопок" цветет".

"Возможно и знаю, но пока рано... Надо насладиться процессом", - отметила Гуменюк на вопрос о том, что же таки происходит на полуострове.

При этом она отметила, что в Евпатории сосредоточено много военных объектов оккупантов, которые являются законными целями для Украины.

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"Там сосредоточение военных объектов, наличие рядом аэродрома. Все это говорит о том, что работа осуществляется абсолютно планово. Цели законные, цели военные. "Хлопок" цветет", - сказала Гуменюк.

Взрывы в Крыму - что известно

Утром раздались мощные взрывы в оккупированном россиянами Крыму. Местные жители сообщают о пролете беспилотников в Евпатории и мощных взрывах.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил о вероятном попадании по установке российской ПВО, а также что беспилотники продолжают лететь. От взрывной волны в Евпатории у многих "дома ходили ходуном".

Также публикуются кадры мощного взрыва на юго-западе города - район Заозерного, Уютного.

Впоследствии в Минобороны РФ сообщили, что около 05.30 утра силы ПВО оккупантов уничтожили "11 украинских беспилотников самолетного типа" над Крымом.

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