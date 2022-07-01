Область атаковали с российских самолетов стратегической авиации Ту-22 тремя ракетами Х-22.

Третья российская ракета Х-22, выпущенная Россией с самолетов стратегической авиации Ту-22 по Одесской области, попала в еще одну базу отдыха.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Одесская область. Третья вражеская ракета во время ночного обстрела попала еще в одну базу отдыха. Подробности - скоро", - написал он в Telegram.

Как писал УНИАН, 1 июля враг нанес три ракетных удара по Одесской области с самолетов стратегической авиации Ту-22.

В результате вражеского удара по жилому дому в Белгород-Днестровском районе, по последним данным, погибли 14 человек, еще 30 травмированы.

В результате удара по базе отдыха количество погибших на утро пятницы составляет три человека (из них один ребенок).

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Враг сосредоточил все усилия на захвате Лисичанска - последнего бастиона на пути оккупации всей Луганской области.

Вечером 30 июня стало известно о прорыве противника на территорию НПЗ города - русские удерживают северо-западную и юго-восточную части завода.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Татьяновка.

На Херсонском направлении продолжаются активные контрнаступательные мероприятия ВСУ: украинцы постепенно продвигаются, освобождают населенные пункты и закрепляются на новых позициях.

Вместе с тем, чтобы растянуть силы защитников, российские войска снова обстреливают пограничные регионы - под минометный и пулеметный огонь в этот раз попала Сумская область.

30 июня Россия фактически признала свое поражение на Змеином, отведя остатки разгромленных войск с острова. Хотя давление России на побережье ослабится, но освобождение Змеиного не разблокирует Черное море для экспорта украинского зерна.

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