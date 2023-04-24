Эти публикации направлены на искажение мнения об Украине.

Украина не планировала атаковать Москву на годовщину полномасштабной войны. Такое решение было бы инфантильным и не принесло бы никакой пользы.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter, комментируя публикацию в The Washington Post. Там со ссылкой на слитые документы Пентагона указывалось, что ГУР планировало массированные атаки по российской столице "всем, что имеет" разведка.

"Мы все снова наблюдаем странную медиасенсацию... "В годовщину войны Украина планировала ударить по Москве изо всех сил, но партнеры заставили ее изменить решение", - конспирологически сообщили авторитетные американские СМИ. Конечно, без подробностей и логики. И поэтому у меня возникает простой вопрос. Зачем нам это было нужно? Какую задачу должна решить такая одноразовая акция? Изменит ли она ход войны? Заставит ли русских бежать? Сняла бы потребность в оружии?" - Пишет Подоляк.

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По его словам, эта публикация направлена на формирование на Западе мысли о том, что Украина якобы "неразумная, инфантильная и импульсивная страна, которой опасно доверять серьезное оружие". Советник главы ОП подчеркнул, что Украина подходит к вопросу войны с железной математической логикой.

"Нам нужны ракеты дальнего радиуса действия, чтобы уничтожать российскую логистику на оккупированных территориях, и различные виды авиации, чтобы защищать небо и разрушать российские укрепления. Это главные составляющие успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь. Может, пора прекратить играть в отговорки и кулуарную реальную политику, пока идет война и гибнут люди?"- совершил свой пост Подоляк.

Война в Украине - последние новости

За минувшие сутки, 24 апреля, украинские военные ликвидировали на территории нашего государства еще 660 российских захватчиков.

Между тем, ВСУ отбили около 60 атак противника на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там сейчас продолжаются ожесточенные бои.

Украинская военная авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по местам сосредоточения российских захватчиков.

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