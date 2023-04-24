Вашингтон последовательно противится переносу войны на территорию агрессора.

Военная разведка Украины готовила массированный удар по Москве в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля, но по настоятельной просьбе США эти планы пришлось отменить. Такие сведения есть в одном из слитых в Сеть документов Пентагона, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что удары по российской столице якобы готовило Главное управление разведки по приказу главы ведомства Кирилла Буданова.

"Генерал-майор Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров "подготовиться к массовым ударам 24 февраля... всем, что есть в распоряжении ГУР", – пишет издание.

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Кроме того, в секретных документах Пентагона утверждается, что украинская разведка рассматривала возможность нанесения удара по городу Новороссийск – важнейшему порту России на Черном море.

Из документов следует, что ГУР "по просьбе Вашингтона согласилось отложить удары" по Москве. Отмечается, что в Вашингтоне опасаются чрезмерно агрессивного ответа Кремля на эти удары.

"Украину, которая стремится перенести боевые действия на территорию России, иногда сдерживают США, которые последовательно пытаются избежать эскалации конфликта до прямого столкновения между американскими и российскими войсками", – пишет издание.

В частности, американцы опасаются, что Владимир Путин может расценить такие удары как большую угрозу и прибегнет к использованию тактического ядерного оружия. Также Вашингтон опасается, что после массированных ударов по России Китай может начать более активно помогать агрессору.

Также издание со ссылкой на слитые документы утверждает, что ГУР якобы готовило атаки против членов "Группы Вагнера" в Мали. Текущий статус этой операции не известен.

В документах есть утверждения и о том, что ГУР разработало планы тайных атак на российские силы в Сирии с использованием курдов. Эту операцию якобы запретил Зеленский.

"Официальные лица в Вашингтоне и Европе сделали предупреждение Украине из-за нападений за пределами ее территории, которые, по их мнению, зашли слишком далеко", – пишет газета.

В России заочно арестовали Буданова

На прошлой неделе московский суд заочно арестовал руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова. Также его объявили в международный розыск. Его обвиняют в организации взрыва на Крымском мосту. Сам Буданов заявил, что ему приятна такая реакция России на его работу.

На днях Буданов заявил, что уже до конца текущей весны ВСУ смогут зайти на территорию оккупированного Крыма. По его словам, подготовка к этому событию идет по графику, а времени на реализацию плана хватает.

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