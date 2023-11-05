Потери ВСУ в результате вражеской атаки назвали впервые. До этого были только приблизительные данные.

Вследствие ракетного удара по месту награждения воинов 128 горно-штурмовой Закарпатской бригады погибло 28 военных.

Как сообщил народный депутат Украины от "Батькивщины" Михаил Волынец, подтверждена гибель 28 военнослужащих. Еще 53 воина получили ранения.

"28 погибших. 53 раненых. 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада. К сожалению, подтвердилась информация о гибели наших воинов от ракеты РФ", - отметил Волынец.

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Гибель воинов 128-й бригады на Запорожье - что известно

3 ноября на Запорожском направлении российские оккупанты ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В результате атаки погибли военнослужащие, а также раненые гражданские граждане. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

В то же время в сообщении не уточняется, о каком именно количестве погибших и раненых военных и гражданских идет речь.

Министр обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил гибель военных из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады на Запорожье в результате удара РФ и пообещал наказать всех виновных в этой трагедии.

Российские захватчики обнародовали видео удара "Искандером" по месту награждения офицеров 128-й горно-штурмовой бригады Закарпатской области.

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