В результате атаки россиян погибло по меньшей мере 20 украинских воинов.

Российские захватчики обнародовали видео удара "Искандером" по месту награждения офицеров 128-й горно-штурмовой бригады Закарпатской области.

Ролик появился в рашистских пабликах. На кадрах видно, что локацию фиксировал беспилотник, который и передал координаты для нанесения ракетного удара.

В результате циничной атаки погибли по меньшей мере 20 украинских военнослужащих. В Украине начато расследование трагедии.

В Закарпатской области объявили три дня траура по погибшим воинам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. С 6 ноября на территории региона будут приспущены государственные флаги.

"Война забирает лучших. В районе выполнения боевых задач трагически погибли наши побратимы, воины 128-й ОГШБр, которые ценой собственной жизни защищали независимость Украины от оккупантов", – сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

Гибель воинов 128-й бригады на Запорожье - что известно

3 ноября на Запорожском направлении российские оккупанты ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. В результате атаки погибли военнослужащие, а также раненые гражданские граждане. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

В то же время в сообщении не уточняется, о каком именно количестве погибших и раненых военных и гражданских идет речь.

Министр обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил гибель военных из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады на Запорожье в результате удара РФ и пообещал наказать всех виновных в этой трагедии.

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