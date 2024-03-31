Продолжается поисково-спасательная операция.

На месте российского ракетного удара по объекту во Львовской области нашли тело человека, количество погибших возросло до двух.

Об этом вечером сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале. Спасательно-поисковые работы продолжаются.

"К сожалению, под завалами админздания объекта критической инфраструктуры на Львовщине, который сегодня утром атаковали крылатые ракеты, обнаружили тело еще одного мужчины. Искренние соболезнования родным", - написал глава военной администрации.

Ракетный обстрел Украины 31 марта: что известно

В ночь на воскресенье российские захватчики атаковали страну 14 крылатыми ракетами Х-101/Х-555, 11 ударными беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed", баллистической ракетой "Искандер-М" и управляемой авиационной ракетой Х-59.

Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 9 российский ракет Х-101/Х-555 и 9 дронов "Shahed-136/131".

В пресс-центре Сил обороны юга Украины рассказали, что под атакой оказалась энергетическая инфраструктура Одесской области и агропромышленные мощности Херсонской.

На Львовщине сообщили, что россияне поразили объект критической инфраструктуры, который уже подвергся атакам 24 и 29 марта. Погиб человек.

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