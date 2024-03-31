На месте российского ракетного удара по объекту во Львовской области нашли тело человека, количество погибших возросло до двух.
Об этом вечером сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале. Спасательно-поисковые работы продолжаются.
"К сожалению, под завалами админздания объекта критической инфраструктуры на Львовщине, который сегодня утром атаковали крылатые ракеты, обнаружили тело еще одного мужчины. Искренние соболезнования родным", - написал глава военной администрации.
Ракетный обстрел Украины 31 марта: что известно
В ночь на воскресенье российские захватчики атаковали страну 14 крылатыми ракетами Х-101/Х-555, 11 ударными беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed", баллистической ракетой "Искандер-М" и управляемой авиационной ракетой Х-59.
Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 9 российский ракет Х-101/Х-555 и 9 дронов "Shahed-136/131".
В пресс-центре Сил обороны юга Украины рассказали, что под атакой оказалась энергетическая инфраструктура Одесской области и агропромышленные мощности Херсонской.
На Львовщине сообщили, что россияне поразили объект критической инфраструктуры, который уже подвергся атакам 24 и 29 марта. Погиб человек.