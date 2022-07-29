Местные жители оккупированной Еленовке сообщили о работе российских "Градов" по колонии, где содержались украинские военнопленные.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в Telegram.
По его словам, "кремлевские чучела" решили записать себе в счёт ещё одно военное преступление.
Как отметил Арестович, воспалённый мозг авторов этой бойни попытался решить сразу несколько задач:
- скрыть доказательства пыток и убийств в колонии,
- направить гнев родствеников и сочувствующих "Азову" против властей Украины ("сволочи, вытащите наших ребят!!! Их там убивают!!!"),
- физически уничтожить часть пленных,
- дискредитировать всю Украину как общество, расстреливающего своих же пленных,
- дискредитировать Химарсы и в идеале (для них) - потребовать поставить их под контроль (в ходе или в процессе расследования),
- отвлечь от видео с отрезанием гениталий нашему пленному со стороны российских военнных, которое начало широко распространяться.
"Долбо*бы не учли, что есть показания местных и есть средства объективного контроля, которые точно позволяют установить откуда и как велся огонь. Несомненно, это преступление против человечности добавит решимости американскому руководству признать Россию - государством спонсором терроризма, а международное правосудие - решимости догнать виновных. По сути, мы имеем дело с очередной Катынью - массовым убийством военнопленных. Сегодня каждый мировой лидер должен понять, что весь мир имеет дело с тварью, которая сознательно и системно подрывает сами основы цивилизации - как таковой. И во имя цивилизации и должна быть раздавлена в ноль - безжалостно и до конца", - отметил Арестович.
Как известно, сегодня пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло.
В Генштабе ВСУ заявили, что Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке.
Лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту" на каждого преступника, причастного к убийству пленных "азовцев" в Еленовке.