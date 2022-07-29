По его словам, сегодня каждый мировой лидер должен понять, что весь мир "имеет дело с тварью, которая сознательно и системно подрывает сами основы цивилизации - как таковой".

Местные жители оккупированной Еленовке сообщили о работе российских "Градов" по колонии, где содержались украинские военнопленные.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в Telegram.

По его словам, "кремлевские чучела" решили записать себе в счёт ещё одно военное преступление.

Как отметил Арестович, воспалённый мозг авторов этой бойни попытался решить сразу несколько задач:

скрыть доказательства пыток и убийств в колонии,

направить гнев родствеников и сочувствующих "Азову" против властей Украины ("сволочи, вытащите наших ребят!!! Их там убивают!!!"),

физически уничтожить часть пленных,

дискредитировать всю Украину как общество, расстреливающего своих же пленных,

дискредитировать Химарсы и в идеале (для них) - потребовать поставить их под контроль (в ходе или в процессе расследования),

отвлечь от видео с отрезанием гениталий нашему пленному со стороны российских военнных, которое начало широко распространяться.

"Долбо*бы не учли, что есть показания местных и есть средства объективного контроля, которые точно позволяют установить откуда и как велся огонь. Несомненно, это преступление против человечности добавит решимости американскому руководству признать Россию - государством спонсором терроризма, а международное правосудие - решимости догнать виновных. По сути, мы имеем дело с очередной Катынью - массовым убийством военнопленных. Сегодня каждый мировой лидер должен понять, что весь мир имеет дело с тварью, которая сознательно и системно подрывает сами основы цивилизации - как таковой. И во имя цивилизации и должна быть раздавлена в ноль - безжалостно и до конца", - отметил Арестович.

Как известно, сегодня пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло.

В Генштабе ВСУ заявили, что Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке.

Лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту" на каждого преступника, причастного к убийству пленных "азовцев" в Еленовке.

Вас также могут заинтересовать новости: