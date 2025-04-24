По словам аналитика, районы пусков баллистических ракет на Киев - это Брянская, Воронежская и Курская область.

Общий показатель эффективности противодействия шахедам у Сил обороны более 90%. Об этом рассказал главный редактор специализированного оборонного издания Defense Express Олег Катков.

"Авиация, в частности F-16 и Миражи могут перехватывать только две категории целей: крылатые ракеты (из 37 Х-101 было сбито 31 единицу) и шахеды (64 шахеды было сбито, еще 68 потеряно локационно). До целей добралось лишь 13 шахедов из 145. Это менее 10%. То есть общий показатель эффективности противодействия шахедам у Сил обороны более 90%. Это очень высокий показатель", - сказал он в эфире Украинского Радио.

По его словам, также важно, где именно были цели этих ракет.

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"Одно дело сбить ракету, которая летит на запад Украины и проходит по территории Украины длительное время, а другое дело, когда целью крылатой ракеты является Харьков, до которого 30-40 км от линии фронта", - отметил эксперт.

Он утверждает, что единственной ракетой к Patriot, которая гарантирует уничтожение боевой части является MCE, которая сейчас производится в темпе 500 единиц в год.

"И это все производство. Также Япония может производить 30 таких ракет в год из американских комплектующих. Также можно использовать для перехвата баллистических целей ракеты ракеты PAC-2. Их производится 240 в год. В этом году увеличение их производства не планируется. Лишь в 2026 году в Европе начнется совместное производство, что добавит еще 150 ракет к 2027 году. То есть ресурс по ракетам очень ограничен", - сказал Катков.

По словам аналитика, районы пусков баллистических ракет на Киев - это Брянская, Воронежская и Курская область:

"Их запускают не с Байконура. Это оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", который выезжает, поднимает ракету за 10 минут, осуществляется пуск и через 5 минут он уже уехал. Контрбатарейная борьба против баллистических ракет - это задача не просто со звездочкой, а со многими звездочками. Поэтому когда речь идет о борьбе с лучником, это об уничтожении не то что пусковых, это о поражении ключевых российских предприятий на огромной глубине. Здесь нужны серьезные инструменты, вроде Томагавков".

Эксперт рассказал, что Россия ежемесячно производит около 150 ракет разных типов.

"При этом он не использует такое количество ракет. Это означает, что накопление продолжается довольно давно. Практика показывает, что враг может дострелять на следующий день то, что не дострелял первый день. Темп может быть раз в неделю. Фактически мы имеем круглосуточные атаки, поскольку враг ежедневно применяет дроны", - добавил он.

Атака РФ 24 апреля

В Киеве в результате ночного массированного удара РФ погибли 12 человек, более 100 получили ранения - это самая большая атака на столицу Украины после удара по "Охматдету", когда погибли 34 и пострадали 120 человек. 25 апреля в Киеве объявлен траур. Президент США Дональд Трамп призвал Владимира Путина "остановиться".

Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в отражении атаки участвовали пилоты на западных истребителях F-16 и Mirage.

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