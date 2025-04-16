Катков отмечает, что реальная очередь на F-16 до 2028 года.

Даже если бы Украина имела средства, то могла бы купить истребитель F-16 не раньше 2028 года. И эта очередь не самая длинная по сравнению с другими на истребители четвертого плюс поколения. Об этом сказал главный редактор военно-аналитического издания Defense Express Олег Катков в эфире "Киев24".

"Относительно экспортных контрактов, то на F-16 никто заказ не отменял и не будет, потому что, в частности, Болгария и Словакия в стадии получения самолетов", - отметил он.

Он сообщил, что если Украина закажет F-16 прямо сейчас, то получить истребители сможет не раньше 2028 года. "Если Украина закажет F-16 прямо сейчас, выбрасывая всю политику, то есть если придет с деньгами и скажет, мол, вот товарищи из "Lockheed Martin" вам деньги, вы сейчас для Филиппин "заламываете" ценник в более 290 млн долларов за один самолет, то мы готовы договариваться. Если договариваемся с правительством США, заказываем F-16, становимся в очередь, то ближайшее время получения самолета - 2028 год", - сказал Катков.

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По его словам, это реальная очередь на F-16, которая есть сейчас, и она самая короткая на все истребители четвертого плюс поколения, кроме Gripen.

На французские Rafale, по данным эксперта, очередь на 9 лет при текущем темпе производства - 25 самолетов в год.

Он рассказал, что со шведским истребителем Gripen немного проще, но в то же время у США есть огромный рычаг - "стоп кран" на продажу этого самолета, потому что у этого истребителя американский двигатель и некоторые другие компоненты.

Катков отметил, что F-16 сейчас самый доступный, но парадокс в том, что их реальная стоимость может быть выше F-35. По его словам, Rafale дороже F-35, потому что его стоимость 230 млн. евро за один по контракту с Сербией, а последний F-35 с Чехией стоит 208 млн. долларов. При этом добавил, что очередь на F-35 уже на середину 2030 года.

Украинские F-16 против современных самолетов РФ

Как сообщал УНИАН, эксперт по авиации Валерий Романенко отмечал, что истребители F-16 в принципе не могут на равных вести воздушный бой с современными российскими самолетами.

Он считает, что они не могут это делать из-за своих радаров и ракет, которые не соответствуют тем дальностям, на которых сейчас идут воздушные бои в Украине.

При этом отметил, что, к сожалению, радар истребителя F-16 способен обнаружить российские самолеты на расстоянии 120 км, а дальнобойность тех моделей ракет, которые есть под самолетом до 100 км.

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