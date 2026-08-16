Пентагон объявил о распродаже населению 100 тысяч винтовок со складов армии США

Речь идет об устаревшей винтовке M14, принятой на вооружение в 1950-х годах.

Более 100 тысяч винтовок M14, ранее находившихся на вооружении американских военных, планируется продать гражданским лицам США. Как пишет Military.com, реализацией излишков оружия займется Civilian Marksmanship Program (CMP) – федеральный орган, уполномоченный продавать списанное военное имущество.

Ожидается, что первые продажи начнутся в январе 2027 года. По словам генерального директора и председателя правления CMP Джерри О’Кифа, ориентировочная цена одной винтовки составит менее 2 тысяч долларов, хотя окончательная стоимость пока не определена. На одного покупателя планируется установить ограничение в две единицы оружия, однако в дальнейшем CMP может пересмотреть этот лимит в зависимости от темпов продаж.

В то же время перед передачей винтовок гражданским лицам каждая M14 должна пройти обязательную модификацию. Автор публикации напоминает, что первоначальная конструкция этого оружия предусматривала возможность как полуавтоматической, так и полностью автоматической стрельбы. Поэтому для продажи гражданским лицам все экземпляры должны быть окончательно переделаны исключительно под полуавтоматический режим.

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Как рассказывает О’Киф, CMP долгое время согласовывала процедуру с соответствующими федеральными структурами. Главным требованием было гарантировать, что после модификации винтовку невозможно будет вернуть в исходное состояние.

"Мы потратили чрезвычайно много времени и усилий, продумывая каждый шаг этого процесса", – заявил О’Киф.

Особое внимание уделили контролю за каждой единицей оружия. С помощью специальной технологии планируется считывать и документировать серийные номера во время переделки. Это должно позволить зафиксировать состояние каждой винтовки после модификации и обеспечить государству полный учет переданного оружия.

Изначально CMP рассчитывала начать отправку заказов в конце 2026-го или в начале 2027 года. Однако, как пишет издание, интерес общественности оказался значительно выше ожиданий организации. Из-за резкого роста спроса CMP пришлось увеличить сроки подготовки запасов и перенести старт продаж на январь 2027 года.

Точные правила приобретения, критерии соответствия покупателей и порядок оформления заказов CMP должна обнародовать до начала продаж. Часть излишних M14 останется в распоряжении правительства – в частности, для церемониальных мероприятий и отдельных военных нужд.

Как отмечает издание, история самой M14 также объясняет значительный интерес к ней. Винтовку выбрали в качестве стандартного оружия американских военных в 1957 году. Она была создана на основе предыдущих конструкций, в частности M1 Garand, однако вскоре стала подвергаться критике из-за чрезмерного веса, габаритов и других особенностей.

В период Вьетнамской войны M14 постепенно была вытеснена автоматической винтовкой (автоматом) M16, у которой было меньше проблем при эксплуатации. Несмотря на это, винтовка впоследствии использовалась в отдельных операциях в Ираке и Афганистане и приобрела значительную популярность среди коллекционеров и спортивных стрелков.

Именно эта популярность, по мнению CMP, стала одной из причин ажиотажа вокруг предстоящей продажи.

Новости из мира вооружений

Как писал УНИАН, американская компания Anduril готовит к масштабному производству автономный подводный дрон Dive-LD, способный работать на глубине до 6 км и оставаться под водой до 10 дней.

Его особенностью является архитектура "свободного затопления", позволяющая отказаться от массивного корпуса, а также использование широкоформатной 3D-печати для изготовления деталей. Новый завод в Род-Айленде планирует выпускать до 200 аппаратов в год, а первыми заказчиками уже стали ВМС США, Тайвань и Австралия.

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