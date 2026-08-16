Пентагон объявил о распродаже населению 100 тысяч винтовок со складов армии США

Более 100 тысяч винтовок M14, ранее находившихся на вооружении американских военных, планируется продать гражданским лицам США. Как пишет Military.com, реализацией излишков оружия займется Civilian Marksmanship Program (CMP) – федеральный орган, уполномоченный продавать списанное военное имущество.

Ожидается, что первые продажи начнутся в январе 2027 года. По словам генерального директора и председателя правления CMP Джерри О’Кифа, ориентировочная цена одной винтовки составит менее 2 тысяч долларов, хотя окончательная стоимость пока не определена. На одного покупателя планируется установить ограничение в две единицы оружия, однако в дальнейшем CMP может пересмотреть этот лимит в зависимости от темпов продаж.

В то же время перед передачей винтовок гражданским лицам каждая M14 должна пройти обязательную модификацию. Автор публикации напоминает, что первоначальная конструкция этого оружия предусматривала возможность как полуавтоматической, так и полностью автоматической стрельбы. Поэтому для продажи гражданским лицам все экземпляры должны быть окончательно переделаны исключительно под полуавтоматический режим.

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Как рассказывает О’Киф, CMP долгое время согласовывала процедуру с соответствующими федеральными структурами. Главным требованием было гарантировать, что после модификации винтовку невозможно будет вернуть в исходное состояние.

"Мы потратили чрезвычайно много времени и усилий, продумывая каждый шаг этого процесса", – заявил О’Киф.

Особое внимание уделили контролю за каждой единицей оружия. С помощью специальной технологии планируется считывать и документировать серийные номера во время переделки. Это должно позволить зафиксировать состояние каждой винтовки после модификации и обеспечить государству полный учет переданного оружия.

Изначально CMP рассчитывала начать отправку заказов в конце 2026-го или в начале 2027 года. Однако, как пишет издание, интерес общественности оказался значительно выше ожиданий организации. Из-за резкого роста спроса CMP пришлось увеличить сроки подготовки запасов и перенести старт продаж на январь 2027 года.

Точные правила приобретения, критерии соответствия покупателей и порядок оформления заказов CMP должна обнародовать до начала продаж. Часть излишних M14 останется в распоряжении правительства – в частности, для церемониальных мероприятий и отдельных военных нужд.

Как отмечает издание, история самой M14 также объясняет значительный интерес к ней. Винтовку выбрали в качестве стандартного оружия американских военных в 1957 году. Она была создана на основе предыдущих конструкций, в частности M1 Garand, однако вскоре стала подвергаться критике из-за чрезмерного веса, габаритов и других особенностей.

В период Вьетнамской войны M14 постепенно была вытеснена автоматической винтовкой (автоматом) M16, у которой было меньше проблем при эксплуатации. Несмотря на это, винтовка впоследствии использовалась в отдельных операциях в Ираке и Афганистане и приобрела значительную популярность среди коллекционеров и спортивных стрелков.

Именно эта популярность, по мнению CMP, стала одной из причин ажиотажа вокруг предстоящей продажи.

Новости из мира вооружений

Как писал УНИАН, американская компания Anduril готовит к масштабному производству автономный подводный дрон Dive-LD, способный работать на глубине до 6 км и оставаться под водой до 10 дней.

Его особенностью является архитектура "свободного затопления", позволяющая отказаться от массивного корпуса, а также использование широкоформатной 3D-печати для изготовления деталей. Новый завод в Род-Айленде планирует выпускать до 200 аппаратов в год, а первыми заказчиками уже стали ВМС США, Тайвань и Австралия.

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