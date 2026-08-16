Российские ракетные катера заметили у берегов Японии: что известно

Возле мыса Соя проплывали катера с бортовыми номерами 916, 946, 971 и 978.

Вблизи мыса Соя на японском острове Хоккайдо зафиксировали четыре российских ракетных катера проекта 12411М "Молния-1", которые направлялись на запад. Об этом сообщил Объединенный штаб Сил самообороны Японии в соцсети X.

Отмечается, что за российскими кораблями наблюдали с помощью патрульного самолета P-3C из состава 2-го авиационного крыла Морских сил самообороны Японии. Японская сторона заявляет, что российские катера не пересекали территориальные воды Японии, пройдя в 40 км от берега.

В ведомстве поделились, что возле мыса Соя проплывали катера с бортовыми номерами 916, 946, 971 и 978. Эти же корабли были обнаружены 9 августа в 70 км к северо-западу от острова Ребун, после чего они прошли через пролив Соя на восток. Обратное прохождение катеров произошло на фоне визита российского диктатора Владимира Путина 13 августа на остров Итуруп.

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В "Милитарном" отметили, что серия ракетных катеров проекта 12411М "Молния-1" была разработана Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Первый катер этого проекта был принят на вооружение в 1981 году.

Эти катера предназначены для поражения надводных целей в прибрежной и ближней морской зонах. Они отличаются от предшественников установкой четырех сверхзвуковых противокорабельных ракет 3М80 "Москит" вместо устаревших П-15 "Термит"

Характеристики катеров проекта 12411М "Молния-1":

водоизмещение: 436 тонн стандартное, 493 тонны полное

длина: 56,1 м;

ширина: 10,2 м;

скорость: до 41 узла;

дальность плавания: 1600 морских миль при скорости 14 узлов;

автономность: до 10 суток;

экипаж: 40 человек;

вооружение: две спаренные пусковые установки КТ-152 для четырёх противокорабельных ракет 3М80 "Москит", одна 76-мм артиллерийская установка АК-176М, две шестиствольные 30-мм установки АК-630М, зенитный комплекс с ракетами "Игла-1".

В издании добавили, что Обнаруженные у берегов Японии катера относятся к Тихоокеанскому флоту РФ. Катер Р-298 с бортовым номером 971 был введен в состав флота в 1990 году, Р-19 с бортовым номером 978 - в 1992 году, Р-24 с бортовым номером 946 - в 1994 году, а Р-29 с бортовым номером 916 - в 2003 году.

Путин посетил спорные Курильские острова

Напомним, что 13 августа российский диктатор Владимир Путин впервые за время пребывания у власти посетил Курильские острова. Он отправился на рыбоперерабатывающий комбинат "Ясный", где продегустировал местную икру.

Несмотря на то, что Путин возглавляет Россию с 2000 года, на Курильских островах он ранее не бывал. В январе 2024 года во время встречи с дальневосточными предпринимателями российский диктатор сам признавал, что еще ни разу не посещал эти территории.

Визит Путина на Курильские острова вызвал резкую реакцию Японии, которая считает южную часть островов своей территорией. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги заявил, что Токио решительно протестует против поездки главы РФ.

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