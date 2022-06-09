Люди лишь чудом не пострадали.

Российские оккупанты обстреляли пляж в городе Курахово Донецкой области, отдыхающие были не на шутку напуганы и начали бежать с места "прилета".

Соответствующее видео распространили в соцсетях. На кадрах видно, как вражеские снаряды падают, поднимая водяные столбы.

Все происходит на водохранилище вблизи Кураховской теплоэлектростанции. Люди лишь чудом не пострадали.

"В городе Курахово под Донецком людям на пляже пришлось срочно бежать из водоема, по которому ударили кассетной бомбой. Отдыхающие едва успели спастись, когда по водохранилищу начали лететь убийственные боеприпасы", - сообщает ТСН и публикует соответствующее видео.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Мариуполе оккупанты сносят поврежденные дома и отказываются от поиска тел погибших под завалами.

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