Вероятно, тела людей вывезут на городской Левобережный полигон мусора.

В Мариуполе оккупанты сносят поврежденные дома и отказываются от поиска тел погибших под завалами.

Об этом в Telegram сообщает советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Оккупанты окончательно перешли на практику сноса домов и отказа от поиска тел погибших под завалами. Левобережный район. Район улиц Московская и Владимирская. Район больше всего пострадал от обстрелов российских "Градов" в конце февраля - начале марта. Люди были отрезаны от возможности выехать в условно безопасное место (на то время) в центр Мариуполя. Сколько мариупольцев погибло под этими завалами, мы уже не узнаем никогда. Вместе с мусором они будут похоронены на Левобережном мусоросборном полигоне. Нет слов. Только ярость", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Андрющенко сообщил, что оккупанты сносят разрушенные дома во временно оккупированном Мариуполе без разбора завалов. Как отметил советник мэра, данные о новых тела погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку.

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