Тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным.

В городе Рубежное Луганской области 15-16 сентября пройдут учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам.

Читайте также"Мы готовы": Зеленский отреагировал на планы РФ провести у границ Украины военные ученияОб этом сообщается на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. «15-16 сентября в г. Рубежное, в рамках операции Объединенных сил, состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам с участием региональных субъектов борьбы с терроризмом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировки будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным. Поэтому в штабе призывают жителей Рубежного с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

«Просим граждан, в случае необходимости передвижения по городу, иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и т.д.)», - добавили в ООС.

Все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.

В случае выявления подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к диверсионно-разведывательным группам или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте по адресу дежурных служб СБУ и Нацполиции в Луганской области.

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Автор: Константин Гончаров