В частности, он прокомментировал убийство украинских военных в Авдеевке.

Случаев расстрела россиянами украинских военнопленных гораздо больше, чем публично говорят. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Говоря об убийстве военных в Авдеевке в эфире телемарафона, он отметил, что у украинской стороны была возможность коммуницировать с российской стороной. Было предварительно договорено, что раненых военнослужащих ВСУ официально возьмут в плен, окажут им медицинскую помощь, а затем – вернут через процедуру обмена пленными.

"Российская сторона в очередной раз показала, что любые договоренности могут просто не выполняться. (...) Таких случаев гораздо больше, чем тех случаев, о которых публично мы говорим. К сожалению", – резюмировал он.

Расстрел украинских военнопленных оккупантами

В течение последних нескольких дней стало известно о сразу нескольких военных преступлениях РФ, связанных с расстрелом украинских пленных. Так, в Авдеевке оккупанты убили шестерых тяжело раненых пленных, которые не могли выйти с позиций самостоятельно. Их опознали близкие и побратимы по видео, опубликованным россиянами.

В 110-й отдельной механизированной бригаде ВСУ сообщили, что враг согласился эвакуировать тяжелораненых украинских военных, а потом – провести обмен. Зато оккупанты их расстреляли.

В Донецкой областной прокуратуре заявляли, что украинские правоохранители начали расследование по двум отдельным фактам расстрела россиянами украинских военнопленных – в Авдеевке и вблизи села Веселое Донецкой области.

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