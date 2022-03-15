В сети показали фото опасного командира РФ.

Украинский телеведущий Андрей Джеджула обнародовал фотографию командира РФ, который сейчас орудует на Киевщине и совершает жестокие преступления.

Джеджула также поделился рассказом жительницы села Богдановка Броварского района Киевской области. Три дня оккупанты держали в заложниках село, врывались в их дома, грабили и угрожали расстрелом.

По словам местной жительницы, под руководством командира РФ Михаила Романова оккупанты на глазах ребенка убили его отца, а затем изнасиловали маму. Позже женщине с ребенком удалось сбежать.

Также очевидцы рассказывают, что жителей, которые пытаются сбежать, оккупанты расстреливают.

"Сколько трупов в этом селе неизвестно. У меня есть имя и фамилия командира, который непосредственно убивал и насиловал. Я нашла его в интернете. Пока он был трезвый, пытался "кадрить" и предложил найти его в соцсетях", - добавила жительница.

Вас также могут заинтересовать новости: