По словам Ерина, штатных подразделений беларусской армии в настоящее время там нет.

В Вооруженных Силах Украины прокомментировали информацию о том, что на одном из направлений появились военные из Беларуси. Если беларусские наемники все же присутствуют в оккупированных городах Запорожского направления, то это небольшая группа, которая не несет угрозы.

Об этом сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире информационного телемарафона, комментируя слова мэра Мелитополя Ивана Федорова о приезде в город беларусских наемников.

"Что касается беларусских наемников, если они там и есть, то это какая-то небольшая группа, на которую, прямо говоря, обращать внимание нельзя. Единственное, что можно сказать, что именно штатных подразделений беларусской армии в настоящее время там нет", - сказал он.

Видео дня

Как РФ задействовала Беларусь в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, 26 января мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в оккупированную Кирилловку Мелитопольского района начали завозить беларусских военных. По его словам, это видят украинцы, которые остаются на оккупированной территории. Они отмечают постоянное увеличение количества оккупантов. Кроме этого в "Энергоатоме" сообщили, что беларусов могут завезти на временно оккупированную Запорожскую АЭС.

Несколько дней назад Зеленский высказался о угрозу наступления россиян из Беларуси. Украина будет удивлена, если это осуществится, отметил президент.

Вас также могут заинтересовать новости: